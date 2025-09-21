Rapid – FC Hermannstadt! Giuleștenii vor revanșa pentru sezonul trecut

Articol de Mihai Popescu - Publicat duminică, 21 septembrie 2025, ora 10:06,

FC Rapid – FC Hermannstadt rae loc duminică, 21 septembrie – ora 21.00, potrivit LPF.ro. 

Două victorii (2-1 cu FC Botoșani, 2-0 cu UTA) și două remize (1-1 cu CFR Cluj, 2-2 cu FCSB) au înregistrat giuleștenii în acest sezon pe teren propriu.

Sibienii au doar un succes în precedentele opt deplasări din SuperLigă, 2-1 cu Oțelul (4 mai 2025), în rest au trei rezultate de egalitate și patru partide pierdute.

15.601 spectatori / meci este media înregistrată de Rapid în primele patru jocuri disputate acasă în campionatul curent, locul 1 la acest capitol.

Rapid și FC Hermannstadt s-au mai întâlnit în principala competiție internă de șase ori, de trei ori au câștigat bucureștenii, de două ori s-au impus ardelenii, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

Primul meci a avut loc pe 14 octombrie 2022, FC Hermannstadt – Rapid 0-2 (X. Emmers, Dr. Grigore).

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă s-a consemnat pe 8 martie 2025, FC Hermannstadt – Rapid 1-0 (Daniel Neguț).

Partida va fi una specială pentru antrenorul oaspeților, care a evoluat timp de 10 sezoane în tricoul bucureştenilor, pentru care a marcat 28 de goluri în 238 de partide disputate pe prima scenă, cucerind două titluri (1998-1999, 2002-2003). În plus, „Măldă”, aşa cum l-au alintat pătimaşii fani giuleşteni, este jucătorul din istoria Rapidului cu cele mai multe meciuri în cupele europene, 38 de prezenţe (5 goluri).

fc hermannstadtrapid
Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport