Rapid – FC Hermannstadt! Giuleștenii vor revanșa pentru sezonul trecut

FC Rapid – FC Hermannstadt rae loc duminică, 21 septembrie – ora 21.00, potrivit LPF.ro.

Două victorii (2-1 cu FC Botoșani, 2-0 cu UTA) și două remize (1-1 cu CFR Cluj, 2-2 cu FCSB) au înregistrat giuleștenii în acest sezon pe teren propriu.

Sibienii au doar un succes în precedentele opt deplasări din SuperLigă, 2-1 cu Oțelul (4 mai 2025), în rest au trei rezultate de egalitate și patru partide pierdute.

15.601 spectatori / meci este media înregistrată de Rapid în primele patru jocuri disputate acasă în campionatul curent, locul 1 la acest capitol.

Rapid și FC Hermannstadt s-au mai întâlnit în principala competiție internă de șase ori, de trei ori au câștigat bucureștenii, de două ori s-au impus ardelenii, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

Primul meci a avut loc pe 14 octombrie 2022, FC Hermannstadt – Rapid 0-2 (X. Emmers, Dr. Grigore).

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă s-a consemnat pe 8 martie 2025, FC Hermannstadt – Rapid 1-0 (Daniel Neguț).

Partida va fi una specială pentru antrenorul oaspeților, care a evoluat timp de 10 sezoane în tricoul bucureştenilor, pentru care a marcat 28 de goluri în 238 de partide disputate pe prima scenă, cucerind două titluri (1998-1999, 2002-2003). În plus, „Măldă”, aşa cum l-au alintat pătimaşii fani giuleşteni, este jucătorul din istoria Rapidului cu cele mai multe meciuri în cupele europene, 38 de prezenţe (5 goluri).