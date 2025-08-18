Rapid – FCSB 2-2. Charalambous spune că echipa sa a fost concentrată 82 de minute

Elias Charalambous, tehnicianul campioanei României, a oferit prima reacție în urma remizei înregistrate pe Arena Națională. Rapid și FCSB au terminat 2-2.

„Am controlat meciul până am primit primul gol. Până atunci, nu au reușit să ajungă în careul nostru, nu au creat nimic, am fost foarte bine organizați.

E păcat pentru acest efort, am pierdut două puncte. Cred că am fost echipa mai bună, dar meciul se termină după minutul 95. Dacă faci greșeli, plătești pentru ele.

Am avut și ocazia de a face 3-0, a fost ghinion pentru noi. Nu ne așteptam, la felul cum ne-am prezentat, să se termine așa. Am fost foarte concentrați 82 de minute, apoi parcă ne-am relaxat.

Fotbalul e un sport de greseli, nu avem ce face, mergem mai departe. Politic e genul de jucător care-și face treaba acolo unde e pus, e inteligent, încearcă să facă lucurile bine, poate juca în mai multe poziții”, a declarat Elias Charalambous, potrivit digisport.ro.