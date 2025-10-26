Rapid, interesată de revenirea lui Jayson Papeau? Constantin Gâlcă clarifică situația

Rapid București se pregătește pentru meciul cu Unirea Slobozia, iar printre adversarii pe teren se numără și Jayson Papeau, fotbalistul francez care a părăsit Giuleștiul în toamna anului trecut după 66 de partide, 7 goluri și 7 pase decisive reușite. După o experiență în Qatar, la Al-Markhiya SC, și scurte sezoane în Franța și Polonia, Papeau a ales să revină în România, semnând cu Slobozia până la finalul sezonului 2025/2026.

Înaintea partidei, antrenorul Rapidului, Constantin Gâlcă, a fost întrebat dacă Papeau a fost o țintă pentru echipa sa în această perioadă. Tehnicianul a explicat că, deși există discuții pentru noi jucători, lotul este acum complet și pentru ca un transfer să se concretizeze, ar trebui să renunțe la un alt jucător.

„Noi am mai vorbit de jucători ca să vină. Dar v-am spus, în acest moment, dar și înainte, aveam lista plină, deci trebuia să renunțăm la cineva ca să sosească”, a declarat Constantin Gâlcă.