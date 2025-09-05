Rapid pregătește lovitura de final de mercato: îl transferă pe mijlocașul de 1,4 milioane €

Rapid pregătește o lovitură de ultim moment pe piața transferurilor, fiind foarte aproape de a-l aduce pe mijlocașul Alin Fică, unul dintre cei mai valoroși jucători din SuperLiga, evaluat la 1,4 milioane de euro.

În această vară, echipa giuleșteană a realizat deja patru transferuri importante: Drilon Hazrollaj (900.000 euro), Antoine Baroan (400.000 euro), Kader Keita (200.000 euro) și Lars Kramer (gratis). De asemenea, a achiziționat tânărul Raul Stanciu de la Lecce pentru 100.000 de euro, dar acesta a fost împrumutat la Tunari.

Antrenorul Costel Gâlcă dorește să întărească linia mediană și s-a interesat inițial de slovacul Jan Repas, dar acum Rapid îl vizează pe Alin Fică, mijlocașul în vârstă de 24 de ani de la CFR Cluj, care a impresionat prin evoluțiile sale recente și care a fost chiar propus pentru naționala României de către Dan Petrescu.

Fică are în acest sezon două goluri și un assist în 16 partide, iar fostul său antrenor Dan Petrescu a declarat: „Am vorbit cu selecționerul naționalei, i-am zis mereu de Fică. Nu am înțeles de ce nu a fost convocat, sper să fie chemat. Dacă vede un jucător bun, Lucescu sigur îl cheamă.”