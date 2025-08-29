Rapid produce echipei UTA prima înfrângere din campionat, după 2-0 în Giulești

Echipa bucureşteană Rapid a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia UTA Arad, în primul meci al etapei a opta din Superligă.

Pe Giuleşti, prima ocazie a gazdelor a venit în minutul 12, la şutul lui Alex Dobre de la marginea careului, însă elevii lui Gâlcă au reuşit să deschidă scorul după numai un minut, când Petrila a executat un corner şi Denis Ciobotariu a înscris cu o lovitură de cap.

Minutul 30 a adus al doilea gol al Rapidului, după o centrare a lui Borza, Alex Dobre trimiţând în plasă din faţa porţii.

Prima parte s-a încheiat cu o fază la care rapidiştii au cerut penalti, după o cădere a lui Petrila în careul arădean, în urma unui contact cu Ţuţu, dar arbitrul Marian Barbu nu a dat nimic.

Gazdele şi-au continuat dominarea şi în repriza secundă, iar Dejan Iliev a respins excelent la şutul din careu expediat de Petrila, în minutul 69. După două minute Hakim Abdallah şi Marius Coman nu l-au putut învinge pe Aioani, iar Rapid s-a impus cu 2-0.

Rapid este a doua în clasament, cu 18 puncte, în timp ce UTA pierde primul meci stagional şi, cu 13 puncte, ocupă poziţia a treia în clasament.