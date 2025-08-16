Rapid s-a antrenat pentru prima dată la noua bază sportivă

Rapid intră într-o nouă era.

Echipa a anunțat prin intermediul site-ului oficial că echipa s-a antrenat pentru prima dată la baza din Ștefănești.

”Joi, 14 august, s-a scris o nouă pagină importantă din istoria noastră: jucătorii antrenați de Constantin Gâlcă au efectuat primul antrenament la noua bază din Ștefănești – Centrul de Antrenament Rapid-Mobexpert.

Lucrările la acest proiect ambițios au început pe 1 martie 2025, iar exact 167 de zile mai târziu, echipa a pășit pentru prima dată pe gazonul proaspăt amenajat al noii baze de pregătire.

Acest moment marchează finalizarea primei faze a complexului – amenajarea terenurilor de antrenament și zona provizorie pentru antrenamentele de forță și de vestiarele provizorii. Noul centru le oferă jucătorilor Rapidului condiții de pregătire la standarde europene un pas important în dezvoltarea clubului, consolidând strategia de creștere și performanță.

În următoarea etapă, la Ștefănești vor fi construite zona de sală și recuperare, iar faza a treia va aduce un hotel modern și o zonă de restaurant..

Ce cuprinde noua bază de pregătire?

două terenuri de fotbal mari

un teren dedicat antrenamentelor de portari

un teren special pentru încălzire

o zona de antrenament cu nisip

gazonul hibrid

o clădire dotată cu toate facilitățile pentru antrenament și recuperare

un hotel

clădirile vor fi dotate cu panouri fotovoltaice

piscină interioară

saună

sală de forță

zonă de recuperare de ultimă generație

vestiar modern

sala de analiză video

zonă de filmare a meciurilor

restaurant

Centrul de Antrenament Rapid-Mobexpert este a treia bază a Rapidului, după Constructorul Mobexpert, acolo unde se vor antrena de acum înainte doar grupele de juniori din cadrul Academiei Rapid, și Baza Sportivă Coresi Mobexpert, dedicată sportului de masă, este casa a sute de copii care învață să joace fotbal”, se arată pe site-ul oficial al celor de la Rapid.