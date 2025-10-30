Rapid s-a distrat cu Dumbrăviţa în Cupa României! Dobre a realizat o dublă
Articol de Gabriel Ion - Publicat joi, 30 octombrie 2025, ora 23:15,
Echipa bucureşteană Rapid a dispus joi seara, în deplasare, scor 4-0, de divizionara secundă Dumbrăviţa, în grupa A din Cupa României.
Dobre a marcat două goluri în 8 minute
Rapid a evoluat în Giuleşti, dar a figurat ca oaspete, iar echipa din Dumbrăviţa a fost organizatoarea partidei din Cupa României. Însă statutul de echipă oaspete a priit formaţiei lui Gâlcă.
Jambor a deschis scorul în minutul 21, iar Lars Kramer a majorat diferenţa de pe tabelă în minutul 42. Presiunea pusă de giuleşteni s-a materializat în alte două goluri înscrise în repriza secundă.
Alex Dobre a transformat un penalti, în minutul 71, iar opt minute mai târziu a reuşit dubla, stabilind scorul final, Dumbrăviţa – Rapid 0-4.