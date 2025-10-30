Rapid s-a distrat cu Dumbrăviţa în Cupa României! Dobre a realizat o dublă

Echipa bucureşteană Rapid a dispus joi seara, în deplasare, scor 4-0, de divizionara secundă Dumbrăviţa, în grupa A din Cupa României.

Dobre a marcat două goluri în 8 minute

Rapid a evoluat în Giuleşti, dar a figurat ca oaspete, iar echipa din Dumbrăviţa a fost organizatoarea partidei din Cupa României. Însă statutul de echipă oaspete a priit formaţiei lui Gâlcă.

Jambor a deschis scorul în minutul 21, iar Lars Kramer a majorat diferenţa de pe tabelă în minutul 42. Presiunea pusă de giuleşteni s-a materializat în alte două goluri înscrise în repriza secundă.

Alex Dobre a transformat un penalti, în minutul 71, iar opt minute mai târziu a reuşit dubla, stabilind scorul final, Dumbrăviţa – Rapid 0-4.