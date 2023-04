Rapid și-a asigurat vedeta pentru încă un an: „Am discutat am ajuns la un acord”

Oficialii clubului Rapid au discutat cu liderul echipei de fotbal, căpitanul Cristian Săpunaru, iar acesta va mai juca un sezon.

Cristian Săpunaru va mai juca un sezon la Rapid

Cristian Săpunaru, care pe 5 aprilie a împlinit 39 de ani, joacă pentru a patra oară la Rapid. El a evoluat la gruparea alb-vișinie între 2006 și 2008, după care a mai bifat câteva partide în 2010 și 2015.

„Am discutat am ajuns la un acord. Mai aveţi un an să mă suportaţi. Contractul pe viaţă cu Rapid oricum îl am, pentru că sunt şi voi rămâne toată viaţa suporterul Rapidului, pentru că aşa m-am născut.

Este oficial, dar încă n-am semnat contractul. Sper să fie bine la anul, în anul centenarului, că atunci facem o sută de ani, nu acum. Toată lumea a discutat de anul centenarului. Ăsta e anul de 99 de ani, anul centenarului va începe pe 25 iunie 2023”, a declarat Săpunaru, pentru Orange Sport.

Cristian Săpunaru se vede antrenor la Rapid

El a strâns 156 de meciuri la echipa de suflet, alături de care a cucerit Cupa României în 2007 şi Supercupa României în 2008.

„Iubesc fotbalul şi îmi place fotbalul. Dacă nu aş iubi fotbalul, m-aş fi lăsat de mult. Mulţi fotbalişti s-ar fi lăsat de mult. E o chestie pe care o facem de mici, care ne-a ajutat în viaţă şi n-am cum să mă las de aşa ceva încă”, a adăugat căpitanul Rapidului.

După retragere, Săpunaru rămâne în cadrul clubului Rapid. „Nu ştiu în ce postură. Antrenor, vicepreşedinte, vom vedea. Sunt anumite poziţii în care pot să rămân. Da, fac şcoala de antrenor şi mă văd antrenor, îmi place.

Am lucrat toată viaţă mea cu fotbaliştii, am fost alături de fotbalişti toată viaţa, ştiu ce înseamnă să fii fotrbalist într-un grup”, a mai spus liderul din teren al Rapidului.