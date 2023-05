Rapid și-a rezolvat apărarea pentru sezonul viitor: „M-au convins să mai stau un an”

Fundașul stânga al Rapidului, brazilianul Junior Morais, a anunțat că va mai juca un sezon la echipa alb-vișinie.

Junior Morais va mai juca un an la Rapid

În actuala stagiune a Superligii, el a bifat 33 de meciuri din 36 posible, și a înscris de două ori, de fiecare dată când Rapid a jucat pe teren propriu: în etapa a 6-a, cu UTA (scor final, 1-0) și în runda a 13-a, cu FC Botoșani (1-1).

Între etapele a 2-a și a 5-a, când Rapid nu a avut un fundaș dreapta veritabil, tehnicianul Adrian Mutu l-a folosit pe sud-american pe acest post. Din etapa a 6-a, cel care a preluat atribuțiile a fost Răzvan Onea.

După victoria Rapidului cu 3-1 în fața lui CFR Cluj, în etapa a 6-a a Superligii, prima a returului, fundașul a făcut cunoscut că va mai îmbrăca un an tricoul alb-vișiniu.

„M-au convins să mai stau un an, încă un an rămân la Rapid. Încă nu am semnat, dar o să semnez”, a spus sud-americanul.

El s-a referit și la partida proprihu-zisă. „A fost un meci foarte important pentru noi, am jucat acasă, împotriva unei echipe foarte bune.

Cred că am început foarte bine, obținând victoria împotriva FCSB-ului, acum continuăm acest parcurs bun, învingând CFR-ul. Mergem la Farul să câştigăm”, a spus Morais, care pe 22 iulie va împlini 37 de ani.