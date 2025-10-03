Rapid trebuie să facă un meci perfect ca să învingă Farul, este concluzia lui Costel Gâlcă

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid București, Constantin Gâlcă, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că adversara din etapa a 12-a a Superligii, Farul Constanța, este o formație agresivă și că jucătorii săi trebuie să facă un meci perfect pentru a se impune.

Rapid are mai mulți jucători indisponibili

Echipa de fotbal Rapid întâlnește formația Farul Constanța, sâmbătă, de la ora 20:30, pe Stadionul Giulești, într-o partidă contând pentru etapa a 12-a a Superligii.

‘Din punctul meu de vedere trebuie să facem un meci perfect, atât ofensiv, cât și defensiv, pentru că Farul este o echipă agresivă care caută profunzimea de fiecare dată când are mingea. Trebuie să fim totodată și inspirați în fața porții. Cele mai importante sunt cele trei puncte, să facem un joc bun și să ne bucurăm toți după meci. Punctele sunt importante, având în vedere că în partea de sus clasamentul este destul de strâns’, a afirmat Gâlcă.

Tehnicianul giuleștean a precizat că urmează o perioadă dificilă în contextul în care are mai mulți jucători indisponibili: ‘O să vină o perioadă mai grea pentru noi, pentru că nu avem toți jucătorii la dispoziție, unii sunt accidentați, apoi vine și Cupa României, care este o competiție importantă pentru noi și ne dorim să o câștigăm. Să vedem cum vom ieși din aceste meciuri, pentru că nu va fi ușor. Nu am noutăți legate de accidentări, sunt cei trei, Drilon (Hazrollaj), Ciobotariu și cu Borza. Borza s-a operat și, din câte știu, poate reveni în 4-6 săptămâni, dar nu cred că atunci va fi gata să intre’.

El a lăudat prestația unor echipe precum FC Botoșani, Unirea Slobozia sau FC Argeș pentru parcursul bun din acest început de campionat și pentru locurile fruntașe pe care le ocupă în acest moment în clasament.

‘Pentru noi cel mai important este ceea ce facem noi și cum ne exprimăm la fiecare meci. Restul echipelor sunt angrenate în alte competiții, dar au și loturi valoroase, numeroase și calitative. Eu cred că valoarea campionatului a crescut și am spus că va fi o echipă surpriză în fruntea clasamentului. Sunt două acum și sunt acolo pe merit, pentru că atât Botoșani, cât și Slobozia joacă foarte bine, sunt agresive și prin jocul lor reușesc să adune puncte, așa cum este și FC Argeș. Au progresat și au un lot valoros, e un cumul de factori pentru care aceste echipe sunt mult mai bune’, a spus Gâlcă.

Întrebat dacă și l-ar fi dorit pe jucătorul francez Jayson Papeau, care a jucat până anul trecut la Rapid și de curând a semnat cu Unirea Slobozia, Gâlcă a răspuns: ‘Jucători sunt mulți în acest moment liberi și mulți care își doresc să vină, dar, după cum știți, nu mai avem niciun loc’.

Referitor la acțiunile echipei naționale din această lună, Gâlcă a spus că și-ar dori ca jucătorii rapidiști să fie convocați la lot, însă la fel de mult vrea ca aceștia să se întoarcă sănătoși, făcând aluzie la accidentarea lui Andrei Borza.

‘Îmi doresc ca întotdeauna ca jucătorii Rapidului să meargă la echipa națională, dar este foarte important pentru noi ca ei să se întoarcă sănătoși de acolo’, a mai spus Constantin Gâlcă.