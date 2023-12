Rapidiștii i-au pus gând rău Farului: „Ar fi un cadou de Moș Crăciun să plecăm acasă cu cele 3 puncte!”

Rapid încheie anul 2023 cu o partidă importantă. Giuleștenii joacă miercuri seară în deplasare cu campioana României, Farul Constanța.

Iulian Cristea a vorbit despre partida împotriva giuleștenilor. Fundașul central vrea cu orice preț victoria.

„Ar fi un cadou de Moș Crăciun să plecăm acasă cu cele 3 puncte!”

„Ne dorim această victorie. Ar fi un cadou de Moș Crăciun să plecăm acasă cu cele 3 puncte și să avem niște sărbători mai fericite. Șanse sunt.

Într-adevăr, trecem printr-o perioadă dificilă, dar avem șansa noastră. Avem un grup unit și prin forța grupului sperăm să reușim să câștigăm.

Nu așteptăm neapărat să vină pauza și nici nu ne-au lăsat bateriile, eu zic că am dat dovadă la meciul cu Petrolul că avem baterii, am alergat în 10 oameni timp de 80 de minute și am reușit să scoatem un punct. Zic eu că e mulțumitor la cum a fost meciul.

Aștept perioada de transferuri. Dacă președintele și patronul consideră că avem nevoie de întăriri, ei sunt în măsură să decidă acest lucru. Noi suntem un grup unit, cum am spus, suntem o grămadă de jucători acum. Sperăm să o scoatem la capăt și din iarnă vedem ce va fi”, a mărturisit Iulian Cristea, în cadrul unei conferințe de presă.