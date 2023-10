Rapidiștii regretă absența lui Albion Rrahmani: „Se vede că ne-a lipsit!”

Rapid a plecat cu un singur punct de la Arad după remiza cu UTA (2-2). Alexandru Albu a reacționat după egalul din deplasare.

Mijlocașul giuleștenilor a subliniat că echipa sa regretă absența lui Albion Rrahmani, atacantul kosovar indisponibil din cauza unei accidentări suferite la echipa națională.

„Se vede că ne-a lipsit!”

„Suntem dezamăgiți, eu zic că am controlat meciul. Nu știu dacă ei au avut ocazii clare… Eu zic că noi ne-am creat ocazii, dar nu am fost deciși în fața porții și în seara asta am pierdut două puncte. Pe final cred că puteam obține mai mult.

Ei ieșeau foarte mult la joc și aveam multe spații. Se vede că ne-a lipsit Rrahmani, chiar dacă Alexandru Stan a jucat foarte bine pentru primul lui meci ca titular în Superligă la o vârstă așa fragedă. Și-a făcut treaba, ne-a ajutat, dar se vede că încă nu are experiență și nu știe să țină mai mult de minge. Astea se învață pentru că e tânăr și are foarte multă calitate.

Pe teren este război, nu contează dacă suntem prieteni, mor cu ei de gât (râde). Îmi pare rău că n-am reușit să câștigăm. Suntem acolo sus, pe podium, eu zic că ne vom menține chiar dacă ne așteaptă o serie de meciuri grele. Avem o echipă bună, o echipă puternică și cu fanii noștri minunați sunt sigur că vom trece cu bine peste toate meciurile și vom lua punctele”, a spus Alexandru Albu, după remiza cu UTA Arad.