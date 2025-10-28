Rapidul se reinventează! Gâlcă anunță „revoluția” echipei după victoria cu Slobozia – cine sunt surprizele pentru Cupă?

Costel Gâlcă pregătește schimbări majore în lotul Rapidului pentru următorul meci din Cupa României, după ce giuleștenii au obținut o victorie clară, scor 4-1, în fața Unirii Slobozia, în etapa a 14-a din Superliga. Tehnicianul de 53 de ani a declarat că își dorește să ofere minute importante și altor jucători, pentru a menține un ritm competitiv ridicat înaintea următoarelor provocări.​

„Cu siguranță vom schimba mulți jucători. Avem nevoie de ritm, vrem să arătăm altfel în primul 11, dar cu aceeași dorință de a câștiga”, a transmis Gâlcă, confirmând că partida cu Dumbrăvița va aduce modificări semnificative față de echipa care a dispus de Slobozia.​

Victoria contra Unirii Slobozia a fost una convingătoare, Rapidul marcând de patru ori prin Petrila, Rareș Pop, Manea și Alex Dobre, însă Gâlcă a recunoscut și aspectele ce pot fi îmbunătățite: „Am fost nemulțumit că am primit gol. Îmi doream să mai marcăm, dar mai ales să nu primim gol”, a punctat antrenorul, care își dorește un plus de maturitate și concentrare la nivel defensiv.​

Gâlcă a mai subliniat importanța încrederii pentru jucători precum Petrila, autorul primului gol după o pauză de trei luni, și a subliniat evoluția bună a underilor, în contextul în care Rareș Pop a profitat de șansa primită ca titular.

„(n.r: Cât de îmbucurător e că a marcat Petrila?) E îmbucărător pentru noi că marcăm şi din linia de fund, cu Manea. Petrila pentru noi e important. Pentru încrederea lui, (n.r: e important) să marcheze, să participe la acţiunile noastre din atac. Şi Dobre. Bineînţeles că am avut un joc consistent la mijlocul terenului, unde echipa noastră s-a mişcat destul de bine.

(n.r: Abia acum începe Rapidul să arate cum vă doreaţi?) Este un joc pe care îmi doresc să îl practicăm întotdeauna. Poate nu o să avem atâtea reuşite mereu. Şi defensiv, şi ofenstiv, mi-a plăcut cum am gestionat fazele de joc.

(n.r. despre discuţia cu Onea) Am văzut că şchiopăta, dar a zis că e bine. Noraml că trebuia să introducem în locul lui un under. Onea mi-a spus că nu are nimic, dar dacă e nevoie să iasă, iese.

(n.r: despre meciul cu Dumbrăviţa, din Cupă) Cu siguranţă că vom schimba mulţi jucători, avem nevoie de ritm. Cu siguranţă că vom arăta altfel în primul 11, dar cu aceeaşi dorinţă de a câştiga.

Trebuie să recunosc că am fost nemulţumit că am primit gol. Îmi doream foarte mult să mai marcăm, pentru că am mai avut câteva acţiuni foarte bune, dar nu am reuşit să le finalizăm. Eram mai bucuros dacă nu primeam gol.

Şi astăzi, înainte de meci, am spus acelaşi lucru, trebuie să demonstrăm că suntem o echipă matură. Numai prin aceste jocuri, de nivel bun, putem să fim acolo. Fiecare meci e greu, indiferent că adversarii sunt din prima parte a clasamentului sau dina doua parte.

(n.r: Poate Rareş Pop să fie titular?) A avut o şansă, a profitat de ea. Orice under are această şansă şi, până acum, au jucat toţi jucătorii”, a declarat Costel Gâlcă, conform digisport.ro.