Rareș Ilie, contestat pentru faptul că a mers în Israel, la Maccabi Tel Aviv: „De ce nu l-a dus în Italia?”

Rareș Ilie a părăsit-o în vara anului 2022 pentru Nice, formație din prima divizie din Franța. Aventura sa în Hexagon nu a durat prea mult, acesta fiind cedat sub formă de împrumut în Israel, la Maccabi Tel Aviv.

Florin Manea, agentul său, a contestat această mutare. Iată ce a spus.

„Rareș Ilie a făcut o mare greșeală!”

„Din punctul meu de vedere, Rareș Ilie a făcut o mare greșeală. Trebuia ori să rămână la Nice, ori să caute împrumuturi în Belgia, în Olanda, în Italia. A semnat cu Pastorello (n.r. – Federico Pastorello), care e italian, are relații în Italia. De ce nu l-a dus în Italia?

Pe un impresar străin nu îl interesează de jucător, vrea doar să-și ia banii. Am înțeles că avea Florin Tănase de la FCSB semnat cu el și s-a dus singur prin Arabia Saudită, iar acum l-a dat în judecată ca să-i dea comision. Jucătorii români nu înțeleg treaba cu agenții. „Mamă, îl are pe Lukaku, îl are pe Schmeichel, pe De Vrij!”. Măi, copii, trebuie să înțelegeți că unul de-al vostru trage cu voi!”, a spus Florin Manea, pentru Sport.ro.