Rareș Pop a fost convocat la naţionala de tineret pentru meciurile cu Kosovo și San Marino

De la debutul cantonamentului au apărut două schimbări faţă de lotul anunţat iniţial de selecţionerul Costin Curelea pentru meciurile naţionalei de tineret din luna septembrie.

Mai întâi, David Maftei (Farul Constanţa) s-a accidentat în meciul echipei de club din campionat, în locul lui fiind convocat Mark Ţuţu (UTA Arad).

Ulterior, Ştefan Bană, mijlocaşul celor de la Oţelul, a părăsit şi el cantonamentul din cauza unor probleme medicale. În locul lui, Costin Curelea a decis să îl convoace pe Rareş Pop, mijlocaşul celor de la Rapid.

Acesta va sosi joi la Iaşi pentru a se alătura lotului.

Naţionala de tineret a României începe în această lună drumul către EURO 2027, cu meciurile din preliminarii împotriva reprezentativelor din Kosovo (5 septembrie, Iaşi) şi San Marino (9 septembrie, Serravalle).