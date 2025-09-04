Rareș Pop a fost convocat la naţionala de tineret pentru meciurile cu Kosovo și San Marino

Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat joi, 04 septembrie 2025, ora 11:05,

De la debutul cantonamentului au apărut două schimbări faţă de lotul anunţat iniţial de selecţionerul Costin Curelea pentru meciurile naţionalei de tineret din luna septembrie.

Mai întâi, David Maftei (Farul Constanţa) s-a accidentat în meciul echipei de club din campionat, în locul lui fiind convocat Mark Ţuţu (UTA Arad).

Ulterior, Ştefan Bană, mijlocaşul celor de la Oţelul, a părăsit şi el cantonamentul din cauza unor probleme medicale. În locul lui, Costin Curelea a decis să îl convoace pe Rareş Pop, mijlocaşul celor de la Rapid.

Acesta va sosi joi la Iaşi pentru a se alătura lotului.

Naţionala de tineret a României începe în această lună drumul către EURO 2027, cu meciurile din preliminarii împotriva reprezentativelor din Kosovo (5 septembrie, Iaşi) şi San Marino (9 septembrie, Serravalle).

san marinokosovoRareș Popechipa nationala
