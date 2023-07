Rashford a semnat! Unde va evolua atacantul englez din noul sezon!

Marcus Rashford, atacantul englez, a semnat un nou contract.

Vârful de 25 de ani va evolua în continuare pentru Manchester United până în 2028. Iată ce a spus.

„Asta mă motivează de fiecare dată când am onoarea să port acest tricou!”

„Am ajuns la Manchester United când aveam 7 ani și un vis. Am aceeași pasiune, mândrie și determinare să am succes aici și asta mă motivează de fiecare dată când am onoarea să port acest tricou.

Am adunat deja multe experiențe minunate la acest club incredibil, dar încă mai sunt multe de obținut și rămân concentrat să câștig cât mai multe trofee în anii următori.

Ca fan al lui United toată viața mea, știu ce responsabilitate aduce această emblemă și simt la fel ca suporterii și suișurile, și coborâșurile.

Vă pot asigura că voi da totul pentru a ajuta echipa să ajungă la nivelul de care este capabilă. Niciun alt antrenor nu m-ar fi putut face să fiu mai entuziasmat pentru viitor”, a declarat Rashford, conform site-ul oficial al clubului englez.