Răspunsul Cristinei Vărzaru la atacul unui candidat la șefia FR de handbal: „Nimeni nu are acces la subiecte”

Secretarul general al FR de Handbal, Cristina Vărzaru, a vorbit despre examenele arbitrilor după acuzele lui Constantin Din, candidat la șefia FR de handbal. „Nimeni nu are acces la subiecte”, a spus fosta sportivă.

Răspunsul Cristinei Vărzaru către Constantin Din: „Nimeni nu are acces la subiecte”

Constantin Din a declarat pentru pagina de facebook Eurosport România că la „examenele arbitrilor, la partea teoretică, cred că 90% dintre arbitri aveau rezultatele, răspunsurile.

În schimb la partea fizică, testele sunt modificate: timpii sunt modificați pentru a putea promova cât mai mulți arbitri. Baremurile sunt micșorate pentru a promova cât mai mulți arbitri”.

Replica fostei handbaliste Cristina Văzrzaru, actualul secretar general al FRH, a venit imediat. „În acest moment, afirmațiile domnului Constantin Din depășesc orice granițe acceptabile ale atacurilor de campanie electorală.

Sunt atacuri mult prea grave care afectează munca a mii de oameni din handbal, care trăiesc zi de zi corect, la echipele lor de club, împreună cu colegii lor de arbitraj, la toate nivelurile, încercând să crească pentru binele întregului handbal românesc”, a spus ea.

„Toate examenele fizice se dau pe baza unui soft”, a spus Cristina Vărzaru

Cristina Vărzaru s-a referit, concret, la modul în care decurg lucrurile. „În 2018, când am fost numită Secretar General al FRH, am solicitat șefului arbitrilor IHF de la momentul respectiv, Ramon Gallego, softul testului fizic, pe care l-am și primit.

Din acel moment, toate examenele fizice s-au desfășurat folosindu-se exclusiv acest soft. Tot din 2018 mă ocup personal de elaborarea subiectelor pentru testul scris – chestionar și absolut nimeni nu a avut și nu are acces la subiecte înainte de ora desfășurării fiecărui examen.

Am urmat acești pași tocmai din dorința de a avea cele mai severe și corecte examinări. În 2018, aproape 50 de arbitri s-au văzut în situația în care nu au promovat testarea fizică. De la an la an, numărul celor care nu au promovat a scăzut.

În 2022, numărul acestora s-a redus la 3, arbitrii (și observatorii) participând la examinări organizate în condițiile prezentate anterior.

Nu spun că odată cu îmbunătățirea (care este evidentă) performanțelor înregistrate la testările anuale din ultimii 4 ani, atât din punct de vedere fizic cât și teoretic, se rezolvă în totalitate problemele unui arbitru.

Dar spun că este un pas înainte pe care personal consider că arbitrii care participă la aceste examene l-au făcut. Și am încredere că lucrurile pot și vor sta și mai bine în viitor”, a adăugat secretarul general al FR de Handbal.