Răspunsul lui Daniel Niculae pentru cei de la CFR: ”Nu se face așa ceva!”

Rapid Bucureşti a învins duminică, pe teren propriu, formaţia CFR Cluj, scor 2-1, într-un meci al etapei a 16-a din Superligă.

Arbitrul partidei a acordat două penalty-uri pentru Rapid, în urmă cărora echipa lui Mutu a câștigat meciul.

Cei de la CFR au sus că giuleștenii au beneficiat de ajutorul arbitrajului, iar Daniel Niculae a reacționat.

”Nu cred că se face așa ceva! Noi am fost defavorizați multe etape și nu cred că a ieșit nimeni, în afara unui comunicat oficial, când deja paharul era plin și curgea și din el, nu cred că a ieșit nimeni să spună așa ceva. Defavorizați de ce? Pentru că primul 11 metri a fost clar.

Mai clar de atât nu cred că se putea. Luckassen își face ultimul pas și sare ca să joace mingea cu capul. Apoi fundașul CFR-ului, Yuri, încearcă acea foarfecă, lovește mingea, iar portarul celor de la CFR Cluj face ceea ce face.

Eu nu vreau să vorbesc despre echipele cu care ne confruntăm pentru că nu este fair-play și nu este OK. Și noi am avut arbitraje prin care am fost defavorizați și nu am vorbit despre echipele respective, ci pur și simplu despre maniera de arbitraj. Însă, să spui că a avut tentă arbitrul mi se pare exagerat și lipsit de fair-play.

Nu este o simulare, este o ținere reciprocă. Fundașul CFR-ului îi dă drumul mai târziu lui Dugandzic. Este un penalty obținut de atacantul nostru. Este un 11 metri acordat ușor, asta e clar.

Nu mi se pare fair să vorbesc de cealaltă echipă. Așa aș putea spune că la intrarea lui Deac în minutul 5 trebuia să fie arătat cartonașul galben, iar în minutul 55-60 poate lua cartonaș roșu, dar nu sunt lucruri pe care vreau să le discut eu”, a spus Niculae, potrivit fanatik.ro.