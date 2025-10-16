Răspunsul lui Edi Iordănescu pentru Mircea Lucescu, după criticile la adresa lui Nicolae Stanciu și Răzvan Marin

În contextul criticilor aduse de Mircea Lucescu la adresa mijlocașilor Nicolae Stanciu și Răzvan Marin, Edi Iordănescu a intervenit public pentru a-și exprima susținerea față de cei doi jucători.

Iordănescu a subliniat rolul important pe care Stanciu și Marin l-au avut în mandatul său la națională, amintind că aceștia au fost „liderii în jurul cărora am construit” și au fost jucători cu personalitate în care a avut mereu încredere.

Edi Iordănescu a evidențiat progresul jucătorilor în cariera lor, menționând că „Când am venit, erau 7-8-9 jucători constanți în Serie B, când am plecat erau în Serie A”, ceea ce demonstrează performanța lor în ultimii ani.

El a respins sugestia că aceștia nu mai sunt competitivi, amintind că au marcat primele două goluri ale echipei naționale în meciul cu Ucraina. Totodată, Iordănescu a evitat să intre în conflicte privind criteriile de selecție, respectând deciziile tehnice, dar menținându-și încrederea în cei doi mijlocași.

„Când am venit erau 7-8-9 jucători constanți în Serie B, când am plecat erau în Serie A. Când am venit, Rațiu era la Huesca în Segunda, apoi la Rayo. Asta pentru că au jucat foarte bine și la echipa națională.

Referitor la Marin și Stanciu, am avut o relație fantastică cu ei. Erau liderii în jurul cărora am construit. Sunt jucători cu personalitate în care am crezut și cred în continuare. Au fost foarte importanți în teren și în afara terenului. Mereu am apelat la ei. Cred în continuare în ei.

Cei doi au dat primele două goluri cu Ucraina. Acum un an și un pic erau jucători competitivi și acum nu mai sunt? Despre ce vorbim? E o părere personală. Nu știu criteriile de selecție, nu știu ce e înăuntru. Nu mă băgați în conflicte. Respect foarte mult ce se întâmplă acolo.”, a spus Edi Iordănescu, conform digisport.ro.