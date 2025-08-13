Răspunsul lui Gino Iorgulescu la o declarație pe care a făcut-o Dani Coman la adresa sa

Gino Iorgulescu i-a oferit o replică lui Dani Coman, după ce președintele lui FC Argeș a afirmat că îi va lua locul în fruntea Ligii Profesioniste de Fotbal.

Nu pot să-l caracterizez pe Dani Coman, nu știu dacă e foarte puternic. El a fost la mai multe cluburi, nu știu dacă poate să fie un președinte de Ligă, dacă el n-a avut un club statornic, să aibă cel puțin 5-6 ani la un club.

El s-a mutat de la unul la altul. Nu pot să-l caracterizez și să spun că mi-e frică de el. Eu zic că dacă nu stai la un club mai mulți ani, să-l ții… El a și retrogradat, a mai și promovat. Nu mi se pare că are o constanță în a conduce cluburile”, a declarat Gino Iorgulescu, potrivit fanatik.ro