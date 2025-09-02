Răspunsul pe care i l-a dat Ianis Hagi lui Edi Iordănescu despre transferul la Legia Varșovia: „Nu am putut să intervin”
Antrenorul Edi Iordănescu a confirmat că a purtat o discuție cu internaționalul român Ianis Hagi pentru un transfer la Legia Varșovia, echipă pe care o pregătește. Totuși, jucătorul a refuzat propunerea, exprimându-și dorința clară de a evolua într-un campionat de top 5 din Europa.
Iordănescu a povestit că în timpul unui cantonament în Austria l-a contactat personal pe Hagi, care i-a spus că așteaptă o ofertă din campionate mari și a menținut această poziție chiar și după ce antrenorul a revenit după două săptămâni. Mai mult, reprezentanții lui Hagi au contactat ulterior Legia, dar salariul solicitat de jucător, estimat la aproximativ 1 milion de euro pe an, a fost mult prea mare pentru bugetul clubului polonez.
„Prea multe nu am de spus. El trebuie să ia o poziție. Ce pot spune eu e că am discutat cu el personal când eram în cantonamentul din Austria. Mi-a zis că așteaptă din Top 5 campionate, am spus că revin peste două săptămâni, el a păstrat aceeași linie.
Mi-a mulțumit, și-ar fi dorit să colaborăm din nou, dar are alte planuri. Ulterior, nu el, dar niște intermediari m-au apelat în numele lui și mi-au spus că ar lua în calcul să vină, dar banii solicitați și așteptările lui erau peste posibilitățile Legiei și ale fotbalului polonez.
Era român, un vestiar care are un plafon salarial, era problematic pentru mine, nu luam în calcul așa ceva. Pauza asta foarte mare nu e bună. Are nevoie să joace. Alegerile sunt foarte importante în carieră. Întorcând timpul înapoi și dacă făcea pregătirea cu mine, gândeam și eu altfel structura de joc cu el.
Eu știam prin ce a trecut, între noi există o chimie, am fost la un turneu final împreună. Eu nu pot garanta unui jucător că joacă, dar e un băiat deștept, s-ar fi pus pe picioare și ar fi început să joace, dar nu am putut să intervin și i-am respectat decizia. Selecția am făcut-o pe un alt sistem, eu nu am un număr 10 acum”, a declarat Edi Iordănescu, la emisiunea Fotbal Club.