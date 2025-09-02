Răspunsul pe care i l-a dat Ianis Hagi lui Edi Iordănescu despre transferul la Legia Varșovia: „Nu am putut să intervin”

Antrenorul Edi Iordănescu a confirmat că a purtat o discuție cu internaționalul român Ianis Hagi pentru un transfer la Legia Varșovia, echipă pe care o pregătește. Totuși, jucătorul a refuzat propunerea, exprimându-și dorința clară de a evolua într-un campionat de top 5 din Europa.

Iordănescu a povestit că în timpul unui cantonament în Austria l-a contactat personal pe Hagi, care i-a spus că așteaptă o ofertă din campionate mari și a menținut această poziție chiar și după ce antrenorul a revenit după două săptămâni. Mai mult, reprezentanții lui Hagi au contactat ulterior Legia, dar salariul solicitat de jucător, estimat la aproximativ 1 milion de euro pe an, a fost mult prea mare pentru bugetul clubului polonez.

„Prea multe nu am de spus. El trebuie să ia o poziție. Ce pot spune eu e că am discutat cu el personal când eram în cantonamentul din Austria. Mi-a zis că așteaptă din Top 5 campionate, am spus că revin peste două săptămâni, el a păstrat aceeași linie.