Răspunsul surprinzător al lui Dragomir când a auzit că Mihai Rotaru îl vrea pe Ianis Hagi la Craiova. „E ciufut”

Dumitru Dragomir a explicat de ce nu crede că se va realiza în cele din urmă transferul lui Ianis Hagi la Craiova lui Mihai Rotaru, informație apărută în spațiul public în cursul zilei de luni.

Cum vede Dumitru Dragomir posibilitatea ca Ianis Hagi să ajungă la Craiova lui Mihai Rotaru: „Interesați-vă dacă îl vrea antrenorul întâi. E ciufut Mirel”

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal din România a dat de înțeles cu această ocazie că este posibil ca internaționalul român, în continuare liber de contract după despărțirea de Rangers, să nu fie dorit în Bănie de antrenorul Mirel Rădoi și nici de Sorin Cârțu, președintele de onoare al clubului.

„Interesați-vă dacă îl vor antrenorul și cu Cârțu întâi. Cu toate că eu l-aș lua pe Hagi. E ciufut Mirel, ciufut rău. Dacă se ia peste el ceva… Ce vorbești, mă? E omu’ dracu’, țineți minte ce vă spun, vai de mine. Olteanul dracului, ce să mai…

(n.r. Dacă ar fi totuși un transfer bun pentru Universitatea Craiova) Nu știu, e jucător bun pentru România. Ia un jucător de echipă națională până la coadă.

(n.r. Dacă ar fi complicată relația dintre Mirel Rădoi și Ianis Hagi) Ooo, și Mirel, și Hagi, imposibil”, a spus Dumitru Dragomir la emisiunea