Răspunsul UEFA după scandalul vizelor în duelul Aberdeen – FCSB

FCSB a terminat la egalitate, joi, duelul cu Aberdeen, din prima manșă a play-off-ului Europa League.

Trei jucători esențiali din lot nu au putut evolua, respectiv Risto Radunovic, Baba Alhassan și Siyabonga Ngezana, deoarece nu au primit viza de muncă.

UEFA a oferit o primă reacție în urma scandalului iscat cu privire la acest subiect, iar forul a precizat că este vina echipei bucureștene.

”Vizele individuale sunt responsabilitatea clubului, un aspect aflat în afara controlului nostru”, au reacționat cei de la UEFA, conform golazo.ro.