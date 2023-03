Răsturnare de situație: Leo Strizu nu a plecat de la FCSB: L-am sunat pe Vali Argăseală

Într-un dialog cu jurnalistul Tudor Samuilă, MM Stoica a mai explicat faptul că Leo Strizu nu va pleca la o altă formație, potrivit celor de la Orange Sport.

Silviu Tudor Samuillă: Până la urmă îşi prezintă demisia?

MM Stoica: L-a sunat pe Vali (n.r. Argăseală) și a spus că şi-o prezintă.

Silviu Tudor Samuilă: Revine la echipa a II-a (n.r. Unirea Constanța)?

MM Stoica: Eee, revine la echipa a 14-a! Nu mai revine nicăieri. A zis că stă acasă.

Mihai Stoica, managerul general al roș-albaștrilor, a explicat că Leo Strizu a vorbit cu Valeriu Argăseală despre demisie, dar nu a prezentat niciun act concret.

„Motivul clar pentru care mi-am dat demisia este că din interiorul clubului o sursă necunoscută m-a denigrat toată săptămâna. Am spus că ajunge, nu pot continua. Am luat decizia și o mențin. Pentru mine s-a încheiat capitolul Steaua.

Nu neg că am făcut unele greșeli. Nu am participat la niciun antrenament. Că le-am vizionat e cu totul altceva. Am știut de la început ce aveam de făcut eu. Am spus de la început că meritul este 100% al lui Pintilii.

Niciodată nu mi-am asumat realizările echipe. Întotdeauna m-am ferit, am vorbit la modul general. Fiind angajat al clubului, m-am gândit că pot pune umărul să ajut echipa, poate și pe Pintilii să-și desfășoare activitatea”, a adăugat antrenorul în vârstă de 55 de ani.