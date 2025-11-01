Răsturnare de situaţie pentru Patrick Vieira. Tehnicianul a fost demis de la Genoa, gruparea patronată de Dan Şucu

Confirmat iniţial în funcţie vineri, antrenorul francez Patrick Vieira a fost demis sâmbătă de Genoa, care ocupă ultimul loc în Serie A. Clubul italian este patronat de Dan Şucu.

„Genoa anunţă că Patrick Vieira nu mai este antrenorul echipei sale”, a precizat într-un scurt comunicat clubul din Genova, la care Vieira, în vârstă de 49 de ani.

De la începutul sezonului, Genoa a obţinut doar trei puncte în nouă meciuri (trei remize şi şase înfrângeri), cel mai slab început de sezon din istoria sa. Vieira era în aşteptare de la înfrângerea echipei sale pe teren propriu împotriva Cremonese (2-0) miercuri.

Vineri, Genoa l-a concediat pe directorul sportiv, iar înlocuitorul său s-a întâlnit cu fostul jucător al echipei Arsenal pentru a-l confirma în funcţie. Însă, potrivit presei italiene, Vieira şi conducerea clubului s-au întâlnit din nou sâmbătă dimineaţă şi au decis să pună capăt colaborării.

Vieira este al doilea antrenor care îşi pierde postul în Serie A în acest sezon, după Igor Tudor de la Juventus Torino.