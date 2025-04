Raul Opruț a vorbit despre un eventual transfer al lui Dennis Politic la FCSB: ”Se poate schimba orice”

FCSB este interesată de serviciile lui Dennis Politic, despre care Gigi Becali a avut nenumărate cuvinte de laudă și pentru care a spus că este gata să ofere un milion de euro.

Raul Opruț a vorbit despre colegul său și a dezvăluit că Politic nu intenționează să aleagă FCSB.

De asemenea, Opruț i-a recomandat căpitanului său să vizeze un transfer la un club internațional.

”Nu cred că Dennis Politic va merge la FCSB, din ce am vorbit cu el. Acum, în fotbal se poate schimba orice. Am dori să-l pierdem pe Dennis Politic în eventualitatea pasului la o echipă mare din afară. Ar fi benefic și pentru el și pentru club. Sau să mai stea la Dinamo, să facă un an bun și să-și pregătească bine pașii pentru fotbalul de afară.

Cred că are multe argumente să rămână. În primul rând, este căpitanul lui Dinamo, iar Dinamo a avut căpitani cu nume în trecut, care au scris istorie pentru club. Are chiar în staff un exemplu, pe Florentin Petre. Cred că este o mare bucurie și în același timp o mare responsabilitate”, a spus Raul Opruț.