Raul Rusescu a vorbit despre cum este Gigi Becali ca patron: ”Toți am simțit pe pielea noastră!”

Becali este unul dintre patronii din Superligă care se implică la echipă.

Patronul dictează schimbări la pauză meciurile și nu se ferește să recunoască asta.

Raul Rusescu susține că el a avut o relație bună cu Gigi Becali, chiar dacă el este considerat ca fiind unul dintre patronii dificili.

”(n.r. Despre Gigi Becali se spune că e cel mai dificil patron din fotbalul românesc…) De ce? (n.r. cum a fost relația ta cu el?) Foarte simplă și ok. A spus-o chiar el că la echipa lui lucrurile sunt foarte simple. Eu cu el nu am avut nicio problemă și probabil nu o să am niciodată nicio problemă.

(n.r. Nimeni nu a scăpat de critici) Absolut! Toți cei care au jucat pentru Steaua (n.r. FCSB) le-au simțit pe pielea lor de asta am și spus că în momentul în care a venit Omrani, am fost întrebat într-un interviu dacă va reuși, și am spus că Steaua este un club total diferit față de CFR Cluj și că este foarte să te impui și să reușești la Steaua”, a spus Raul Rusescu, la ProSport Live.