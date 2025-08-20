Raul Rusescu analizează transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: „Este nevoie de concurență”

FCSB a realizat un transfer important în atac, aducându-l pe Mamadou Thiam (30 de ani) de la Universitatea Cluj, iar Raul Rusescu, fostul golgheter al celor de la FCSB, a oferit o analiză pertinentă asupra mutării.

Senegalezul Thiam a evoluat la U Cluj în 78 de meciuri, marcând 22 de goluri, iar pentru a-l aduce la FCSB, clubul a plătit 50.000 de euro și a cedat definitiv jucătorul Andrei Gheorghiță, fiind o mișcare care reflectă dorința campioanei de a întări ofensiva. Thiam mai avea contract cu U Cluj doar până vara următoare.

Raul Rusescu recunoaște surprinderea că acest transfer s-a realizat, dar îl apreciază pe Thiam ca pe un jucător valoros și de calitate, care are potențial să facă diferența și să aducă valoare în echipa FCSB.

Rusescu mai explică faptul că aducerea lui Thiam a fost probabil motivată și de problemele medicale ale altui atacant FCSB, Bogdan Alibec, iar acumularea jucătorilor valoroși este esențială într-un sezon lung cu multe meciuri.

Nu în ultimul rând, Rusescu consideră că afacerea este avantajoasă și pentru Universitatea Cluj, care a obținut prin transferul definitiv al lui Gheorghiță un jucător valoros, cu un contract pe termen lung.

„Nu credeam că se va face transferul. În principiu, FCSB are doi atacanți buni, unii dintre cei mai buni din campionatul intern. Dar Alibec are probleme medicale, probabil acesta a fost motivul pentru care s-a insistat cu aducerea lui Thiam.

Altfel, știți părerea mea despre Thiam. Am spus că este un jucător foarte bun, la care echipele care se bat la campionat ar trebui să se uite. Nu pot decât să aștept să vedem cum va arăta în tricoul roș-albastru, pentru că este o diferență între cluburi. Trebuie să vedem cum se adaptează, cum este fizic, cum se va adapta la cerințele noii echipe.

Se anunță un nou sezon lung, vor fi multe meciuri și este nevoie de jucători de valoare. Thiam este un jucător de valoare. Probabil și asta a contat.

Este nevoie și de concurență, jucătorii au tot timpul nevoie de concurență. Chiar și Bîrligea, care în momentul acesta pare cel mai bun atacant român.

Thiam este un jucător cu calitate, care poate face diferența, mai ales dacă-l pui în postura de a ajunge să finalizeze. Să nu uităm golurile pe care le-a marcat sezonul trecut, multe dintre ele spectaculoase, cu calitate tehnică. Poate fi un transfer care să ajute mult.

Partea bună este că poate juca pe mai multe poziții. În principal atacant central, să nu uităm că la U a jucat într-un sistem cu doi atacanți și asta i-a priit. Poate juca și în bandă, dar cred că acolo își pierde mult din calități”, a declarat Raul Rusescu, conform gsp.ro.