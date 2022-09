Raul Rusescu, fostul atacant iubit la FCSB, a dat verdictul în cazul lui Omrani: „Fără să îi jignesc, CFR nu e Steaua! Lucrurile sunt diferite!”

Billel Omrani a semnat cu FCSB din postură de jucător liber de contract. Vârful de 29 de ani este nerăbdător să debuteze pentru noua sa echipă, însă are contestatari.

Raul Rusescu, fostul atacant al FCSB-ului, a vorbit despre Omrani. Iată ce consideră despre fostul jucător al campioanei României.

„Să vedem ce va face şi de acum încolo!”

„Nu putem să contestăm lucrurile pe care Omrani le-a făcut. Putem doar să vedem ce va face şi de acum încolo. Într-adevăr, CFR a câştigat câteva campionate la rând. Trebuie să fim realişti. Fără să îi jignesc, CFR nu e Steaua. Şi lucrurile sunt diferite.

Lucrul ăsta (n.r. – kilogramele în plus) numai în România e o problemă. Nu cred că interesează pe cineva dacă un jucător are sau nu kilograme în plus. Important e ce face el, aportul lui pentru echipă”, a declarat Raul Rusescu, pentru Antena Sport.

Omrani a evoluat pentru CFR între 2016 și 2022, echipă alături de care a câștigat 7 trofee (Liga 1 x5 și Supercupa României x2).