Raul Rusescu l-a remarcat după victoria cu Go Ahead Eagles: „Colegii i-au înțeles stilul de joc”
FCSB a început cu un succes important în grupele Europa League, reușind să învingă în deplasare echipa olandeză Go Ahead Eagles cu scorul de 1-0. Golul victoriei a fost marcat de David Miculescu, iar pase decisive a oferit-o Denis Alibec, care a fost remarcat de Raul Rusescu pentru evoluția sa în acest meci.
Fostul internațional Raul Rusescu a lăudat în special atitudinea ofensivă și implicarea lui Alibec în joc, subliniind că jucătorii FCSB au înțeles în sfârșit stilul de joc impus de acesta, diferit de cel al altor atacanți care urmăresc doar să marcheze în careu. Rusescu a apreciat pressingul avansat din primele 15 minute ale meciului, precum și sezonul fără gol primit, care este esențial pentru echipă pe faza defensivă. De asemenea, a subliniat importanța evoluției portarului Târnovanu în obținerea acestui succes.
„Impresii bune după jocul de aseară. Cel mai important lucru este rezultatul, 1-0. Partea cea mai importantă a fost că s-a terminat fără gol primit. Contează enorm de mult pentru apărare, pentru portar, pentru echipă pe faza defensivă, în general.
Acest rezultat aduce un optimism nou în tabăra campioanei României, după un start dificil în Superliga, cu doar o victorie în zece etape. Victoria în Europa League poate reprezenta un punct de cotitură pentru FCSB în acest sezon, în condițiile în care echipa pare să se adapteze mai bine la cerințele tehnice și tactice ale noului antrenor.