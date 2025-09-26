Raul Rusescu l-a remarcat după victoria cu Go Ahead Eagles: „Colegii i-au înțeles stilul de joc”

FCSB a început cu un succes important în grupele Europa League, reușind să învingă în deplasare echipa olandeză Go Ahead Eagles cu scorul de 1-0. Golul victoriei a fost marcat de David Miculescu, iar pase decisive a oferit-o Denis Alibec, care a fost remarcat de Raul Rusescu pentru evoluția sa în acest meci.

Fostul internațional Raul Rusescu a lăudat în special atitudinea ofensivă și implicarea lui Alibec în joc, subliniind că jucătorii FCSB au înțeles în sfârșit stilul de joc impus de acesta, diferit de cel al altor atacanți care urmăresc doar să marcheze în careu. Rusescu a apreciat pressingul avansat din primele 15 minute ale meciului, precum și sezonul fără gol primit, care este esențial pentru echipă pe faza defensivă. De asemenea, a subliniat importanța evoluției portarului Târnovanu în obținerea acestui succes.

„Impresii bune după jocul de aseară. Cel mai important lucru este rezultatul, 1-0. Partea cea mai importantă a fost că s-a terminat fără gol primit. Contează enorm de mult pentru apărare, pentru portar, pentru echipă pe faza defensivă, în general.

Ce mi-a plăcut enorm de mult a fost începutul de partidă. Primele 15 minute au fost extrem de importante în economia meciului. Să nu uităm că au avut 5 șuturi pe poartă, plus golul, în primele 15 minute. Am văzut un pressing avansat în debutul meciului, am văzut jucători care au alergat, care s-au demarcat, au atacat spațiile. Aici mă refer la Alibec, care a făcut o primă repriză foarte bună. Mi-a plăcut faptul că golul s-a marcat pe o recuperare în zona laterală. Am văzut o demarcare a lui Alibec, a primit mingea, a așteptat și mi-a plăcut că jucătorii de atac au înțeles stilul de joc al lui Alibec. Alibec nu este genul de atacant, gen Bîrligea, care să stea în careu și să marcheze. Dacă putem face o diferență între meciul acesta și ultimul jucat de Alibec, când Alibec a centrat erau 3 jucători în careu. Au fost meciuri cu Alibec în bandă, și nimeni în careu. Asta a arătat că jucătorii au înțeles ce joacă Alibec. Vedem o demarcare foarte importantă a lui Cisotti la gol, vedem o preluare foarte bună și o finalizare incredibil de bună a lui Miculescu. Fix acolo a vrut să dea și știa ce vrea să facă de la bun început. După care, știam că olandezii au o echipă care pasează, căreia îi place să aibă posesia, aduc foarte multe mingi în careu. Au fost câteva sincope, mai ales în prima repriză, iar lucrurile au mers spre bine pentru că Târnovanu a făcut un meci mare”, a declarat fostul atacant de la FCSB, conform gsp.ro.

Acest rezultat aduce un optimism nou în tabăra campioanei României, după un start dificil în Superliga, cu doar o victorie în zece etape. Victoria în Europa League poate reprezenta un punct de cotitură pentru FCSB în acest sezon, în condițiile în care echipa pare să se adapteze mai bine la cerințele tehnice și tactice ale noului antrenor.