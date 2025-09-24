Raul Rusescu, verdict sumbru în cazul lui FCSB: „Nevoie urgentă!”

Superliga a început cu rezultate surprinzătoare, iar după zece etape clasamentul arată complet diferit față de așteptările fanilor.

„Vicecampioana și campioana sunt surprizele neplăcute ale startului de campionat. Ambele au câte 18 goluri primite – un număr uriaș pentru echipe cu pretenții la titlu. FCSB – rămâne cu satisfacția calificării în Europa League, dar are nevoie urgentă să-și regăsească identitatea din sezonul trecut: o echipă greu de învins. Acest aspect ține exclusiv de stafful tehnic și de jucători. Totuși, ofensiv domină clasamentele: 17,4 șuturi/meci și 6,9 centrări reușite/meci. CFR – are în spate multă muncă, dar și multe probleme. Domină la șuturi și pase lungi, însă nu reușește să câștige meciurile importante. Suferă pentru că în ultimele zile de mercato a schimbat jumătate de echipă și a gestionat foarte prost situația lui Munteanu. Șansa lor: mai sunt 60 de puncte în joc. Dintre acestea, 27 vor fi puse la bătaie în 2026, lucru care le poate ajuta pe amândouă, dar mai ales pe campioana FCSB, care în vară a avut numai o minivacanță. Totuși, fără o apărare solidă, play-off-ul rămâne un obiectiv incert”, a scris Raul Rusescu într-un material de opinie publicat în GSP.