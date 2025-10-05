Rayo Vallecano s-a impus la San Sebastian, cu 1-0, iar Andrei Rațiu a dat pasa de gol

Într-un alt meci, Betis Sevilla a obţinut un succes important la Barcelona, cu Espanol, 2-1. Cucho Hernandez (min. 54) şi Abdessamad Ezzalzouli (min. 63) au marcat golurile andaluzilor, în timp ce catalanii au înscris prin Pol Lozano, în minutul 15. Espanyol a ratat un penalti în minutul 90+13, prin Puado.