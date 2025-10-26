Război de orgolii după Napoli – Inter! Cristi Chivu îi răspunde lui Conte: „Demnitatea contează, nu reputația!”

Derby-ul Napoli – Inter, încheiat cu victoria gazdelor, a stârnit reacții aprinse, mai ales după penalty-ul controversat acordat de centralul Mariani, criticat dur de președintele „nerazzurrilor”, Giuseppe Marotta, care a acuzat că „dinamica ar fi necesitat intervenția VAR”.​

Antonio Conte a folosit ocazia pentru a sancționa public atitudinea cluburilor care, în opinia sa, „trimit directorii să se plângă după înfrângeri”, criticând indirect reacția Inter. „O echipă mare trebuie să accepte înfrângerea, altfel creează alibiuri toxice. Ca antrenor, nu aș fi permis unui director să acționeze așa”, a punctat tehnicianul napoletan.​

Invitat să răspundă la conferința de presă, Cristi Chivu, antrenorul Interului, a dat dovadă de demnitate:

„Clubul are dreptul să facă ce consideră că este corect. Ca antrenor, nu voi veni niciodată aici să mă plâng, de dragul consecvenței, pentru că am o demnitate și o abordare diferită de cea cu care mulți sunt obișnuiți.

Nu mă interesează reputația mea sau să mă laud cât de bun sunt. Jucătorii trebuie doar să se concentreze pe joc. Încerc să schimb lucrurile, dar deocamdată lupt singur. Suntem mereu obișnuiți să plângem și să ne plângem și trebuie să evoluăm. Atâta timp cât sunt aici, voi face asta. Nu mă interesează ce cred alții despre mine”, a declarat Chivu, subliniind că responsabilitatea pentru comunicarea publică rămâne la nivelul managementului clubului.