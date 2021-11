Războiul continuă! Ultrașii FCSB, virulenți la adresa lui Gigi Becali: „Fără tine nu exista CSA și aveam stadionul plin”

Ultrașii de la Peluza Nord a celor de la FCSB au reacționat după o zi plină de evenimente, care a zdruncinat din temelii întregul club de fotbal ”roș-albastru”.

Edi Iordănescu a plecat, iar Gigi Becali l-a anunțat pe Toni Petrea drept înlocuitor. La scurt timp, Peluza Nord a emis un comunicat dur, în care condamnă acțiunile repetate ale patronului, văzut inamicul numărul unu al susținătorilor grupării bucureștene.

„Ecuația în sport este asta: suporteri mulți = audiență mare = interes pentru transmiterea meciurilor = bani pentru drepturile tv / tichete vândute = vizibilitate = firme care doresc și plătesc asocierea cu clubul. Baza piramidei o constituie suporterii. Extrage baza și ai așa:

Fani puțini sau deloc = lipsă de interes pentru transmiterea partidelor = bani puțini sau deloc pentru drepturile tv / tichete = vizibilitate redusă = firme neinteresate de asociere.

Steaua a pierdut milioane de suporteri, nume, siglă etc. numai datorită ție și dorinței tale disperate de a fi la televizor, de a se vorbi despre tine (ca un adevărat om al lui D-zeu, modest și neinteresat de faimă). Dacă ți se ascunde adevărul între multe buze care-ți mulează fundul regal, îți spunem noi cruntul adevăr: Fără tine nu exista CSA, fără tine aveam stadionul plin meci de meci, fără tine eram campioni an de an, fără tine iubeam cu adevarat să venim la meciuri!

NIMENI NU VINE LA MECI PENTRU TINE! Venim pentru echipa noastră dragă și îi deplângem zilnic soarta care a făcut să ajungă pe mâna ta!

Dar ghici ce, nu vom pleca la CSA, vor rămâne alături de club dar vom face tot ce ține de noi pentru a te face să înțelegi ce înseamnă un club profesionist și un patron normal (care sa câștige f f mulți bani fără a distruge echipa)”, se arată în mesajul postat de Peluza Nord, pe Facebook.