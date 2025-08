Răzbunarea lui Musi! A marcat cu FCSB, iar la finalul meciului a vorbit: ”Ambiție am avut la fiecare meci, m-am antrenat 100%!”

Dinamo București a învins, luni seara, acasă, scor 4-3, pe marea rivală FCSB.

Meciul a contat pentru etapa cu numărul 4 din Superligă.

Partida a avut parte de 4 lovituri de la 11 metri care au reușit să fie transformate.

Musi, fostul jucător de la FCSB a reușit să își treacă numele pe lista marcatorilor.

Dinamo este pe locul 7 în clasament, cu 5 puncte, în timp ce FCSB ocupă locul 11, cu 4 puncte.

La finalul meciului, Musi a oferit mai multe declarații.

„Mă bucur că am reușit să obținem prima victorie din acest sezon. Avem un grup foarte unit, antrenorul ne montează. Nu neapărat că este un derby sau un meci cu FCSB, noi am intrat să câștigăm partida.

(n.r. ai avut multă ambiție la acest meci?) Ambiție am avut la fiecare meci, m-am antrenat 100%, sper să o țin tot așa și să avem cât mai multe victorii. Sunt chestii care se lucrează la antrenament, nu pot să le spun aici, mă bucur că ne-au ieșit. Te simți fotbalist în asemenea atmosferă, de la meciul cu Tunari, din amical, fanii lui Dinamo mi-au strigat numele.

FCSB are jucători de calitate, dar noi am câștigat. Îmi doresc să ajungem în play-off și să am mai multe meciuri ca acesta. Am avut ghinion meciurile trecute, nu ne-a intrat mingea în poartă. N-am apucat să vorbesc cu cei de la FCSB, le-am urat multă baftă și sănătate, pentru că asta contează cel mai mult.”, a declarat Musi, la finalul partidei cu FCSB.