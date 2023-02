Raze de speranțe la FC Argeș după eșecul cu FCSB: „Dacă vor face lucrurile la fel, sunt sigur că totul va fi mai bine”

Echipa FC Argeș a fost învinsă pe teren propriu de FCSB, cu 1-2, în Etapa a 27-a din Superligă, și se află pe locul 14, de baraj.

„Dacă vor face lucrurile la fel, sunt sigur că totul va fi mai bine”, este optimist Constantin Schumacher

Formația piteșteană are același număr de puncte, 26, ca și FC Hermannstadt, ambele având un program infernal în continuare: cu Universitatea Craiova, FC Voluntari (de fiecare dată în deplasare) și Petrolul (acasă), respectiv, cu “U” Cluj-Napoca (acasă), Rapid (deplasare) și FC U Craiova 1948 (deplasare).

La finalul meciului, antrenorul secund s-a declarat mulțumit de prestația jucătorilor și este convins că echipa nu va avea probleme să se salveze de la retrogradare.

„Este un moment foarte greu pentru FC Argeș, suntem la retrogradare. Dar îmi felicit echipa după cum a jucat. Le-am spus că, dacă au atitudinea asta și vor face lucrurile tot așa, sunt sigur că totul va fi mai bine.

Noi am jucat cu FCSB, care trage la titul, dar noi am regretat alte meciuri, cu greșeli personale foarte multe. Mai sunt 3 etape, vine play-out-ul și trebuie să facem tot posibilul să acumulăm puncte”, a declarat el.

„Am jucat 7 ani la echipa asta, toată lumea cere demisii. Nu asta e problema”, spune Constantin Schumacher

Tehnicianul nu-și face probleme că spectatorii cer demisii. „Am luat goluri foarte ușoare. Știu cum e când ești fotbalist, dar lucrurile se adună și sunt negative, contra ta și se întâmplă să nu iți iasă. Trebuie să găsim soluții, e foarte greu, având în vedere investițiile făcute și ceea ce se dorește în continuare, cu stadion nou, bază nouă.

Trebuie să strângem rândurile, le-am spus capul sus, peste 3 zile vine alt meci și trebuie să găsim soluții și să vină o victorie și o să vedeți că atunci o să vină și lucrurile frumoase pentru noi.

Am jucat 7 ani la echipa asta, toată lumea cere demisii și toate alea. Nu asta e problema. Eu sunt sigur că și azi am avut posesie peste FCSB, am jucat bine, dar nu avem rezultate. Însă o să fie bine, cu multă muncă și sper ca echipa asta să râmână în Liga 1.

Sunt sigur că echipa asta, cu aceiași jucători, dacă începem sezonul viitor, o să aibă rezultate bune”, a explicat Schumacher.