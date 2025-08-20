Răzvan Burleanu: Dinamo poate să depună dosarul de licenţă UEFA pentru următorul sezon competiţional / Câte cluburi sunt în insolvenţă în primele două eşaloane

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că Dinamo poate să depună dosarul de licenţă UEFA pentru următorul sezon, având în vedere faptul că a ieşit din insolvenţă înainte de sfârşitul lunii iunie.

“Ţinând cont că Dinamo a ieşit din insolvenţă înainte de data de 30 iunie a acestui an, vă confirmăm că Dinamo poate să depună dosarul de licenţă UEFA pentru următorul sezon competiţional”, a spus Burleanu.

El a precizat că în momentul de faţă sunt doar două cluburi în insolvenţă în Liga 1 şi în Liga a 2-a. “Comparativ cu sezoanele 2016 şi 2022, când în cele două eşaloane lucram cu câte şase cluburi. Ceea ce înseamnă că dacă vom avea capacitatea, la finalul lunii octombrie, să luăm decizii foarte importante în ceea ce înseamnă licenţierea şi monitorizarea financiară, vom putea să ţinem sub control aceste probleme, aceste dificultăţi financiare cu care cluburile noastre se confruntă”, a adăugat şeful FRF.

“Vom deschide un dialog cu cluburile şi cu UEFA, astfel încât la finalul lunii octombrie să fim pregătiţi cu cele mai importante modificări pe care dorim să le aducem pe manualul de licenţiere şi de monitorizare financiară. Principalele modificări pe care le avem în vedere sunt următoarele: vrem să creştem nivelul de conştientizare în ceea ce priveşte cluburile în importanţa sistemului de licenţiere, să creştem nivelul de pregătire al experţilor, să pregătim mai bine cluburile din eşaloanele inferioare şi să aducem un plus de predictibilitate, de digitalizare şi de transparenţă”, a mai declarat Răzvan Burleanu.