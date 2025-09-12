Răzvan Burleanu, negocieri intense cu 3 antrenori! Cine îl va înlocui pe Mircea Lucescu la națională?

Răzvan Burleanu negociază cu trei antrenori pentru postul de selecționer al României, în contextul în care Mircea Lucescu pare pregătit să părăsească echipa națională. Președintele Federației Române de Fotbal poartă discuții cu Gică Hagi, Cosmin Contra și Adrian Mutu pentru a găsi un înlocuitor viabil, decizia finală urmând să fie luată în câteva zile.

România și-a complicat șansele de calificare directă la Campionatul Mondial și se pregătește pentru baraj, ceea ce face ca postul de selecționer să fie din ce în ce mai incert. Mircea Lucescu a sugerat că este dispus să cedeze dacă FRF îi va propune o variantă serioasă pentru preluarea echipei naționale.

Printre variantele analizate se numără Gică Hagi, care este liber de contract după ce a renunțat la Farul Constanța și are experiență anterioară ca selecționer, Cosmin Contra, fost selecționer între 2017 și 2019, și Adrian Mutu, care a antrenat echipa U21 a României, dar cu rezultate mai modeste la nivel de club.