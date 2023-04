Răzvan Burleanu, somat să dea explicații în „scandalul șpăgilor”: „Ieși și spune ceva! E operațiunea MOV acum”

Mai mulţi părinţi ai unor copii care au fost chemaţi la loturile naţionale au reclamat în ultima perioadă criteriile de selecţie.

„Burleanu nici măcar n-a ieșit cu o explicație. Nu e posibil!”, este contrariat Florin Prunea

Unul dintre ei afirmă că i s-a cerut bani în schimbul convocărilor. În presă a apărut numele lui Ion Geolgău, fost internațional român și actual manager al Departamentului de Scouting din cadrul Federației Române de Fotbal.

Singurul care a luat o poziție a fost Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, care a spus că Geolgău nu are cum să ia șpagă, deoarece „nu mai are timp să se îmbogățească, că are 63 de ani”.

Fostul portar Florin Prunea este contrariat de faptul că președintele FRF, Răzvan Burleanu, nu a făcut nicio declarație oficială până în acest moment.

„Am înțeles că domnul Burleanu știe situația de mai mult timp. Nu e nimeni din statul român care să intervină în această situație?

Sunt trei săptămâni în care se vorbește despre șpăgi, trafic de influență. Burleanu nici măcar n-a ieșit cu o explicație. Nu e posibil! Ieși și spune ceva!

OK, Prunea e nebun, dar ceilalți? Toată lumea e nebună? E inadmisibil ca președintele FRF să aibă un punct de vedere măcar, nu mai spus să se ia măsuri.

La FRF e un război pe față, știe toată lumea. E gașca lui Bodescu, cu Stoichiță și încă doi, trei. Dincolo e Vișan, despre care n-am auzit nimic urât, în afară că nu-i place fotbalul. În spatele lui sunt băieții care vor să muncească, n-o să le dau numele.

Oamenii s-au dus la Burleanu și i-au spus ‘Nu mai suportăm, e nenorocire’. Se dă șpagă brânză, carne. E operațiunea MOV acum: miel, ouă, vin. Zilele astea a început, mi-au zis oameni din interior. Vorbim despre convocările la copii și juniori.

Acum nici Burleanu nu știe ce să facă, pe cine să aleagă între Bodescu și Vișan. Eu aș merge cu Vișan și cu oamenii aceia care vor să muncească”, a spus Florin Prunea, în cadrul emisiunii Digi Sport Special.