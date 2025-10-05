Răzvan Lucescu a adus o victorie mare pentru PAOK, după ce a învins campioana Greciei, Olympiacos

Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, echipa campioană, Olympiacos Pireu, în etapa a 6-a din Super League.

Campioana Greciei, Olympiacos, a deschis scorul pe stadionul Toumba în minutul 22, prin Chiquinho şi a intrat în avantaj la vestiare. Taison a egalat pentru gazde, din pasa lui Zivkovic, în minutul 63. Acelaşi Zivkovic a transformat un penalti, în minutul 75, aducând pe PAOK la conducere. Konstantelias a avut un gol anulat de VAR, în minutul 84, şi PAOK Salonic s-a impus cu 2-1.