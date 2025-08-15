Răzvan Lucescu a calificat-o pe PAOK în play-off-ul Europa League, după 1-0 cu Wolfsberger AC

Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de tehnicianul român Răzvan Lucescu, s-a calificat joi în play-off-ul Ligii Europa, după ce a învins, în deplasare, scor 1-0, gruparea austriacă Wolfsberger AC.

După 0-0 la Salonic, grecii lui Lucescu junior au venit în Austria, la Klagenfurt, cu gândul la calificare şi au rezistat 90 de minute fără să primească gol, iar arbitrul Orel Grinfeeld a fost nevoit să trimită partida în prelungiri.