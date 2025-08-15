Răzvan Lucescu a calificat-o pe PAOK în play-off-ul Europa League, după 1-0 cu Wolfsberger AC
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat vineri, 15 august 2025, ora 11:00,
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de tehnicianul român Răzvan Lucescu, s-a calificat joi în play-off-ul Ligii Europa, după ce a învins, în deplasare, scor 1-0, gruparea austriacă Wolfsberger AC.
După 0-0 la Salonic, grecii lui Lucescu junior au venit în Austria, la Klagenfurt, cu gândul la calificare şi au rezistat 90 de minute fără să primească gol, iar arbitrul Orel Grinfeeld a fost nevoit să trimită partida în prelungiri.
Mady Camara a înscris golul victoriei pentru PAOK, în minutul 115, şi Wolfsberger AC – PAOK Salonic s-a terminat 0-1.
Echipa lui Răzvan Lucescu va juca în play-off-ul Ligii Europa şi şi-a asigurat prezenţa în grupe, ori în Liga Europa, ori în Conference League.