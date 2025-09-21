Răzvan Lucescu a izbucnit, după egalul din campionat: ”Sunt ipocrite!”

PAOK Salonic, echipa pregătită de Răzvan Lucescu, a terminat la egalitate, 0-0, meciul disputat sâmbătă acasă cu Panetolikos, în runda a patra a campionatului Greciei.

Oaspeții au rămas în inferioritate numerică în minutul 82, când Unai Garcia a fost eliminat. După acest rezultat, PAOK rămâne pe primul loc în clasament, cu 10 puncte, în timp ce Panetolikos ocupă poziția a 9-a, cu 4 puncte.

După meci, Răzvan Lucescu a oferit mai multe declarații.

”Vreau să fac un comentariu pentru că am fost informat că unele publicații din Atena au comentat deciziile de arbitraj din meciul cu Panetolikos.

Aceste comentarii legate de eliminarea jucătorului lui Panetolikos și de golul anulat sunt ipocrite.

La faza golului, există un fault clar, un pas pe piciorul lui Giakoumakis, iar în cazul eliminării a fost vorba de un marcaj nesportiv asupra aceluiași Giakoumakis.

Astfel de comentarii nu fac decât să genereze, în cele din urmă, violență”, a spus Lucescu, potrivit gazzetta.gr.