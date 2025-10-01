Răzvan Lucescu a prefațat duelul PAOK – Celta Vigo: ”Trebuie să depășin acest mediu toxic”

PAOK întâlnește, joi, Celta, de la ora 22:00, în etapa a doua a fazei principale din Europa League.

Răzvan Lucescu a oferit mai multe declarații înainte de meciul de mâine și a vorbit despre perioada dificilă pe care o traversează echipa sa.

„Tratăm această perioadă ca şi cum s-a terminat campionatul şi noi retrogradăm. Nu putem continua aşa.

Am avut momente bune în acest sezon, am început bine, dar după o înfrângere a fost ca şi cum a venit sfârşitul lumii. Trebuie să depăşim acest mediu toxic şi să revenim la standardele noastre

Este un fapt. În ultimele meciuri am ratat foarte multe ocazii, nu am reuşit să marcăm din situaţii din care trebuia să o facem. Am pierdut puncte foarte importante în campionat, la fel şi în Europa

Este important să împrospătăm echipa. Asta se va întâmpla mâine cu Celta, aşa cum se va întâmpla şi duminică”, a spus Răzvan Lucescu, înaintea partidei cu Celta Vigo.