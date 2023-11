Răzvan Lucescu, către Mircea Lucescu în momentul plecării sale de la Dinamo Kiev: „În locul tău mi-aș lua ghiozdanul și aș pleca!”

Mircea Lucescu a renunțat la postul de antrenor la Dinamo Kiev. Răzvan Lucescu a vorbit despre această decizie.

Mai exact, fiul lui „Il Luce” a dezvăluit ce i-a transmis în momentul în care a plecat de la formația ucraineană. Iată ce a spus.

„În locul tău mi-aș lua ghiozdanul și aș pleca!”

„Contează la ce m-aș fi așteptat eu sau ce simte el? Eu am fost mulțumit, i-am spus `În locul tău mi-aș lua ghiozdanul și aș pleca prin lume`. A spus că ar face-o, dar nu poate singur, că mama nu vrea. Nu știu, din punctul meu de vedere, eu cred că nu renunță la fotbal.

Dacă va mai putea, se va implica. Eu am problemele mele, am situația mea. Nu știu dacă am vorbit cu el de două ori de când s-a întors. Probabil că e foarte bine și, în același timp, foarte nerăbdător”, a spus Răzvan Lucescu, conform Digi Sport.