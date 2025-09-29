Răzvan Lucescu, după remiza dramatică a lui PAOK cu ultima clasată: „Mulţi se grăbesc să vorbească despre criză, dar noi vom depăşi această perioadă”

Am făcut greşeli când eram în posesie, nu când eram în defensivă, asta e ideea. Dacă am fi avut la pauză 3-1, cred că adversarul ar fi căzut din punct de vedere psihic.

În repriza a doua, nu ne-am asumat riscuri, am controlat balonul, dar tot am greşit când am fost în posesie şi aşa a venit şi egalarea. În viaţă şi în fotbal sunt momente când indiferent ce faci, pur şi simplu nu-ţi iese. Vreau să spun că greşelile pe care le-am făcut ne-au costat şi rezultatul negativ a venit nu din cauza unei apărări greşite, ci din cauza unor reacţii greşite atunci când am pierdut mingea.

Lucrurile nu merg aşa cum ne dorim. Dar nu pot vorbi despre o criză. Există şi astfel de momente, chiar şi echipele de top au trecut prin asta. Trebuie să luptăm şi să depăşim asta. Poate fi tratată ca o criză dar nu ne poate ajuta. Dar noi cei de aici trebuie să o depăşim, pentru că altfel da, putem vorbi despre o criză. Eu nu pot vorbi despre asta pentru că-mi văd jucătorii muncind. Da, s-au făcut greşeli, dar echipa nu a renunţat în niciun caz.