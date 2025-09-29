Ştiu că în Grecia, după în rezultat negativ, mulţi se grăbesc şi vorbesc despre o criză, dar dacă vorbim despre o criză de septembrie, cu un întreg an în faţă, totul se poate schimba până în mai. Repet, jucătorii mei încearcă, deci nu e vorba de o criză”, a declarat Răzvan Lucescu, conform gazzetta.gr, după Asteras Tripolis – PAOK 3-3.
Răzvan Lucescu, după remiza dramatică a lui PAOK cu ultima clasată: „Mulţi se grăbesc să vorbească despre criză, dar noi vom depăşi această perioadă”
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat luni, 29 septembrie 2025, ora 09:22,
Răzvan Lucescu, antrenorul echipei PAOK, a reacționat dur după remiza dramatică a echipei sale, 3-3, în deplasare cu ultima clasată din campionatul Greciei, Asteras Tripolis, în etapa a 5-a. Deși PAOK a condus cu 3-1, echipa a fost egalată pe final, iar Lucescu a subliniat că nu poate fi vorba despre o criză în acest moment.
Antrenorul român a explicat că remiza s-a datorat unor greșeli în posesie comise de jucătorii săi, nu unor probleme defensive.
Lucescu a mai transmis un mesaj clar și motivant pentru echipa sa.
„Sunt multe motive pentru care am ajuns la acest rezultat final. Am făcut greşeli în prima repriză, am avut momente de naivitate, după am revenit, am făcut 3-1, am fi putut marca şi golul patru, dar am primit unul înainte de pauză.