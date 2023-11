Răzvan Lucescu, entuziast după remiza lui PAOK Salonic din Conference League: „Nimeni nu credea că ne vom califica”

Echipa greacă PAOK Salonic a remizat pe teren propriu, 2-2, cu Aberdeen, în etapa a 4-a din Grupa G din Conference League.

„Nimeni nu credea că ne vom califica”, a spus Răzvan Lucescu, după ce PAOK și-a asigurat prezența în primăvara europeană

Oaspeții au deschis scorul prin Duk, în minutul 14, dar după alte 9 Taison a adus bucuria în tribune. S-a făcut 2-1 în minutul 67, când Samatta a înscris din pasa lui Troost-Ekong. Însă ultimul gol a fost marcat de Aberdeen, câteva zeci de secunde mai târziu, prin McGrath.

În celălalt meci din grupă, Eintracht Frankfust s-a impus cu 1-0 pe terenul lui HJK Helsinki. După etapa a 4-a, PAOK are 10p, iar Eintracht a adunat 9, ambele fiind calificate pentru faza următoare.

Câștigătoarele celor 8 grupe joacă în optimile competiției, iar formațiile clasate pe locul 3 întâlnesc echipe de pe locul 3 în Europa League, în play-off-ul pentru optimile Conference League.

Chiar dacă PAOK a ratat șansa de a continua competiția cu victorii pe linie, antrenorul Răzvan Lucescu și-a manifestat satisfacția la finalul partidei.

„Ne-am calificat! Suntem încă pe primul loc, suntem încă neînvinși. Îmi amintesc când am început competiția că nimeni nu credea că ne vom califica. Și acum jucăm în primăvară.

Echipa a jucat fantastic astăzi. Nu a fost un joc ușor. Am avut un adversar care a pus presiune, care știe să se apere. Cei de la Aberdeen nu și-au creat nicio ocazie, dar au marcat două goluri. Asta ma deranjeaza cel mai mult.

Primul a fost înscris dintr-o centrare la care nu ne-am așezat bine în apărare, iar al doilea dintr-o lovitură liberă.

Dar am dat dovadă de caracter, am creat ocazii, dar nu am reușit să obținem victoria. Acest lucru ne lasă cu o amărăciune”, a declarat tehnicianul român la final, potrivit Sport 24.

Rezultatele meciurilor jucate în prima parte a serii:

Grupa C: FC Astana – FC Ballkani 0-0 și Viktoria Plzen – Dinamo Zagreb 1-0 (Chory 35-p). Clasament: 1. Viktoria Plzen 12p (câștigătoarea grupei), 2. Astana 4p, 3. Ballkani 4p, 4. DInamo Zagreb 3p.

Grupa D: Beșiktaș – Bodo/Glimt 1-2 (Bingol 64 / Moumbagna 38, 49)

Grupa E: Legia – Zrinjski 2-0 (Augustyniak 14, Josue 30-p)

Grupa F: Cukaricki – Fiorentina 0-1 (Nzola 8-p) și Ferencvaros – Genk 1-1 (Pesic 48 / Munoz 62) Clasament: 1. Fiorentina 8p, 2. Ferencvaros 6p, 3. Genk 6p, 4. Cukaricki 0p.

Grupa G: PAOK – Aberdeen 2-2 (Taison 23, Samatta 67 / Duk 14, McGrath 70) și HJK – Frankfurt 0-1 (Chaibi 31) Clasament: 1. PAOK 10p, 2. Eintracht 9p, 3. Abderdeen 2p, 4. HJK Helsinki 1p.

Grupa H: Nordsjaelland – Trnava 1-0 (Ingvartsen 32-p)

De la ora 22:00 se joacă partidele Olimpia Ljubljana – Klaksvik, Slovan Bratislava – Lille 0-0 (ambele în Grupa A), Breidablik – Gent, Zorya – Maccabi Tel Aviv (ambele în Grupa B), Club Brugge – Lugano (Grupa D), Aston Villa – AZ Alkmaar (Grupa E) și Ludogorets – Fenerbahce (Grupa H).