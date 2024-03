Răzvan Lucescu, foc și pară după eșecul din Conference League: „Greșelile noastre au dus la acel scor!”

PAOK Salonic a fost învinsă de Dinamo Zagreb (0-2). Partida a reprezentat manșa tur din cadrul optimilor de finală ale Conference League.

Dupa meci, Răzvan Lucescu s-a arătat foarte indignat de rezultatul final. Antrenorul român a analizat prestația echipei sale.

„Greșelile noastre au dus la acel scor!”

„Lucrurile sunt foarte simple. Dinamo Zagreb a jucat într-un mod simplu și inteligent, iar noi, practic, ne-am bătut singuri. Am avut posesia mingii, dar am făcut multe greșeli și așa au venit golurile adversarilor, am pierdut mingi foarte ușoare și așa a venit rezultatul final. Nu am simțit că meciul a fost 0-2, dar jocul inteligent al lui Dinamo și greșelile noastre au dus la acel scor”, a spus Răzvan Lucescu, după meciu pierdut cu Dinamo Zagreb.