Răzvan Lucescu, impresionat de formația sa-Ce a spus înainte de meciul Aris-Paok, cu titlul pe masă: „E ceva uimitor, am spus-o de mai multe ori!”

PAOK Salonic are în față ultimul meci al sezonului cu o miză mare pe masă: câștigarea campionatului. Răzvan Lucescu a vorbit despre progresul formației sale.

Antrenorul român îndeamnă la calm înaintea partidei decisive cu Aris. Iată cum a descris întreaga atmosferă de la club.

„Am ştiu cum să reacţionăm pe parcursul sezonului. Cred că echipa arată atitudinea potrivită, suntem umili, suntem echilibraţi şi avem o motivaţie uriaşă să dăm totul pe teren. Avem aceste ultime trei zile, trebuie să fim calmi, să ne gândim la tot ce avem de făcut şi să facem totul perfect.

Am început dintr-o poziţie în care nimeni nu ne dădea şanse să ajungem într-o asemenea situaţie, pe 15 mai, cu câteva zile înainte de finalul sezonului, să fim sfertfinalişti de cupă europeană şi să jucăm un ultim joc, cu titlul pe masă.

E ceva uimitor, am spus-o de mai multe ori. Am avut o călătorie fantastică. Am muncit mult, am întâlnit echipe foarte bune, care sunt obişnuite să lupte pentru titlu. Am reuşit să fim deasupra lor”, au fost cuvintele lui Răzvan Lucescu, în cadrul unei conferinţe de presă.