Răzvan Lucescu l-a învins pe Fatih Terim în campionatul Greciei: „Am jucat perfect tactic, am controlat jocul”

Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de tehnicianul român Răzvan Lucescu, a învins Panathinaikos, pe teren propriu, cu 2-1.

„Am jucat perfect tactic, am controlat jocul”, a spus Răzvan Lucescu, după PAOK – Panathinaikos 2-1

Meciul a contat pentru etapa a 20-a. echipa gazdă a marcat în minutul 40, prin Koulierakis, dar golul a fost anulat după consultarea VAR.

Câteva zeci de secunde mai târziu, PAOK a deschis scorul prin Kiril Despodov. Oaspeţii au egalat în minutul 51, dintr-un penalty transformat de Anastasios Bakasetas, dar același Despodov a stabilit scorul final, în minutul 56.

După acest meci, PAOK își conservă primul loc în campionat, cu 47p, fiind urmată de AEK Atena (45p), Panathinaikos (44p) și Olympiacos (41p).

„Sunt 3 puncte foarte importante. Am jucat perfect tactic, am controlat meciul. Jucătorii au dat totul. Ne-am creat multe ocazii și am meritat victoria.

Dar ceea ce am văzut astăzi este o rușine pentru fotbal. Arbitrul a împins echipa adversă de la spate, i-a dat un penalty inexistent. Este de necrezut să vii din altă țară și să fluier așa, să ai genul ăsta de atitudine față de o echipă (n.r. – arbitru central a fost norvegianul Rohit Saggi).

Vedeți penalty-ul pe care Panathinaikos l-a luat împotriva lui Atromitos. Arbitrii fac ce vor și încearcă să distrugă echilibrul ligii și al Cupei”, a declarat tehnicianul român după meci, potrivit Sport 24.

„Nu am meritat să câștigăm. Din păcate, nu am jucat bine. Puteam egala, dar nu am fi făcut-o pe fondul unui joc bun.

Nu mi-au plăcut multe lucruri. Absențele nu sunt niciodată o scuză, trebuia să jucăm mai bine. Atât timp cât Panathinaikos joacă cu 11, nu ar trebui să folosim cuvântul absenți”, a completat antrenorul oaspeților, turcul Fatih Terim.