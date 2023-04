Răzvan Lucescu, la pământ după ce a fost umilit de AEK Atena! Cum poate salva sezonul antrenorul român

PAOK Salonic, echipa antrenată de românul Răzvan Lucescu, a fost învinsă în Etapa a 6-a a play-off-ului de AEK Atena cu 0-4.

„În ultimele 3 săptămâni, am distrus ce am construit cu efort în tot acest an”, a spus Răzvan Lucescu

A fost a doua înfrângere consaecutivă, după 1-2 cu Panathinaikos. Ca urmare, PAOK a rămas pe locul 4, cu 60 de puncte adunate în 32 de meciuri. pe primele două locuri sunt AEK și Panathinakos, ambele cu 75p. Ultimul loc pe podium este ocupat de Olympiakos, cu 63p.

Răzvan Lucescu a recunoscut, după eșecul cu AEK, că rezultatul este unul dur pentru el. „Singurul lucru pe care îl putem face în acest moment este să ne concentrăm pe următorul, cel de duminică.

Noi, în ultimele trei săptămâni, am distrus ceea ce am construit cu efort în tot acest an. În trei săptămâni ne-am prăbușit, dar voi spune că mai avem încă trei săptămâni înainte ca să ne întoarcem din nou. Acesta este fotbalul.

Ne așteaptă o perioadă pentru a construi din nou caracterul și mai presus de toate pentru a găsi din nou motivația atât ca oameni, cât și ca profesioniști. Avem ocazia să închidem anul într-un mod pozitiv.

Cred că meciul esențial pentru noi a fost cel de acasă, împotriva lui AEK, de pe Toumba, la începutul play-off-ului. Acea înfrângere ne-a costat pentru că ne-a făcut să ne pierdem încrederea în sine și mai ales motivația că putem câștiga titlul. Acea înfrângere ne-a costat”, a spus Răzvan Lucescu, potrivit Metrosport.

PAOK va juca finala Cupei Greciei, pe 24 mai, tot împotriva lui AEK Atena.